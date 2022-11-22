Іран розпочав збагачення урану до 60% на другому ядерному об'єкті

Іран приступив до збагачення урану до 60 відсотків на своєму підземному ядерному об'єкті Фордо.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За умовами міжнародної ядерної угоди 2015 року Іран не має права збагачувати уран вище 3,67 відсотка. Для виробництва ядерної зброї потрібне збагачення до 90 відсотків. Іран уже збагачує уран до 60% на іншому об'єкті.

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що складається з 35 країн, у четвер прийняла резолюцію, яка зобов'язує Іран терміново співпрацювати з розслідуванням МАГАТЕ щодо слідів урану, виявлених на трьох незадекларованих об'єктах.

Іран заявив, що цей крок може вплинути на його "конструктивні відносини" з агентством.

Напівофіційне інформаційне агентство ISNA повідомило, що Іран поінформував агентство у листі про рішення використовувати "сучасні центрифуги IR-6 для виробництва 60% збагаченого урану" у Фордо.

Міжнародна ядерна угода припинила діяти кілька років тому після одностороннього виходу з неї Сполучених Штатів за президента Дональда Трампа. З того часу робляться спроби врятувати цю угоду, але вони поки що вони не призвели до результатів.

Нагадаємо, експерти з Ірану та України провели зустріч, щоб обговорити інформацію про використання Росією іранських ударних безпілотників у війні проти України.