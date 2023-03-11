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ЄС хоче перекрити шлях обходу Росією санкцій через треті країни – ЗМІ

Субота, 11 березня 2023, 13:28

Європейський Союз планує звернутися до третіх країн, які в останній рік різко збільшили імпорт передових технологій та інших товарів із ЄС, посилити торгівельний контроль, аби вони не використовувались Росією для обходу санкцій.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на поінформованих співрозмовників повідомляє Bloomberg.

До третіх країн, до яких хоче звернутись Брюссель для посилення відстеження та збору інформації про торгівлю, належать зокрема Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Казахстан і ще кілька інших країн Східної Європи та Центральної Азії.

Посилений контроль, як очікується, допоможе визначити, чи потрапляють підсанкційні товари до Росії через треті країни. Його ЄС проситиме поширити на санкційні товари й технології, які можуть бути використані Росією у військових цілях.

ЄС вивчає, як сусідні з Росією країни допомагають їй ухилятися від санкцій

Європейський Союз і його союзники все більше зосереджуються на тому, щоб не допустити обходу вже запроваджених санкцій. США також посилюють тиск на Туреччину й Об’єднані Арабські Емірат з метою обмеження торговельних потоків з Росією, додає Bloomberg.

Раніше агенція писала, що Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та "Групи семи", щоб отримати найважливіші напівпровідники та інші технології для своєї війни в Україні.

Російський імпорт загалом значною мірою повернувся до довоєнного рівня 2020 року, а аналіз торговельних даних дає змогу припустити, що сучасні чипи та інтегральні схеми, вироблені в ЄС та інших союзних країнах, постачаються в Росію через треті країни, як-от Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.

Зокрема через кілька місяців після початку повномасштабної війни Україна виявила, що деякі мікрочипи, які були знайдені в захопленій російській військовій техніці, були перероблені з побутових приладів. Водночас різко зріс експорт побутової техніки з ЄС до сусідів Росії.

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