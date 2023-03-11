ЕС хочет перекрыть путь обхода Россией санкций через третьи страны - СМИ

Европейский Союз планирует обратиться к третьим странам, которые в последний год резко увеличили импорт передовых технологий и других товаров из ЕС, усилить торговый контроль, чтобы они не использовались Россией для обхода санкций.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на информированных собеседников сообщает Bloomberg.

К третьим странам, к которым хочет обратиться Брюссель для усиления отслеживания и сбора информации о торговле, относятся в частности Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан и еще несколько других стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Усиленный контроль, как ожидается, поможет определить, попадают ли подсанкционные товары в Россию через третьи страны. Его ЕС будет просить распространить на санкционные товары и технологии, которые могут быть использованы Россией в военных целях.

Европейский Союз и его союзники все больше сосредотачиваются на том, чтобы не допустить обхода уже введенных санкций. США также усиливают давление на Турцию и Объединенные Арабские Эмираты с целью ограничения торговых потоков с Россией, добавляет Bloomberg.

Ранее агентство писало, что Россия, похоже, успешно обходит санкции Европейского Союза и "Группы семи", чтобы получить важнейшие полупроводники и другие технологии для своей войны в Украине.

Российский импорт в целом в значительной степени вернулся к довоенному уровню 2020 года, а анализ торговых данных позволяет предположить, что современные чипы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и других союзных странах, поставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

В частности, через несколько месяцев после начала полномасштабной войны Украина обнаружила, что некоторые микрочипы, которые были найдены в захваченной российской военной технике, были переработаны из бытовых приборов. В то же время резко вырос экспорт бытовой техники из ЕС к соседям России.