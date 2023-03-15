До парламенту Грузії повернули прапор ЄС замість спаленого, у владі засудили дії радикалів

На будівлі парламенту Грузії знову вивісили прапор Євросоюзу після того, як у середу учасники антизахідної акції зірвали та спалили його, а спікер парламенту засудив ці дії.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Поліція повернула на флагшток прапор ЄС поруч із грузинським. В МВС повідомили, що за фактом інциденту відкрито адміністративне провадження і причетних чекає штраф. У Грузії за пошкодження прапорів ЄС біля держустанов, як і прапорів країн, з якими Тбілісі підтримує дипломатичні відносини, передбачається штраф у розмірі близько 400 доларів, а за повторне порушення - удвічі більший або адміністративний арешт на 15 діб.

Спікер парламенту Шалва Папуашвілі засудив дії учасників акції, нагадавши, що у Грузії за це передбачається адміністративна відповідальність, та додав, що "радикалізм породжує радикалізм", провівши паралелі між учасниками акції праворадикалів і протестами з вимогою відкликати закон "іноагентів" та зберегти західний курс Грузії.

Дії протестувальників-праворадикалів засудив і лідер групи "Сила народу" - яка ініціювала обидва скандальні проєкти про "іноагентів".

Нагадаємо, вдень 14 березня прихильники праворадикальної групи "Альт-Інфо" та її політичного крила "Консервативний рух" провели акцію в центрі Тбілісі з антизахідними гаслами. Під час неї біля парламенту зірвали і спалили прапор Євросоюзу.

"Альт-Інфо" і раніше неодноразово проводила антизахідні акції під посольствами та запам’яталася як одна з ініціаторів нападів на журналістів під час прайду 5 липня 2021 року. Під час Прайд-тижня 2022 року, всі події якого були закритими, група теж спробувала влаштувати провокації, тоді затримали кілька десятків людей.

Про підсумки масштабних протестів грузинів проти закону про "іноагентів" читайте у статті "Проміжна перемога європейської Грузії".