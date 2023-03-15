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К парламенту Грузии вернули флаг ЕС вместо сожженного, во власти осудили действия радикалов

Среда, 15 марта 2023, 07:25

На здании парламента Грузии снова вывесили флаг Евросоюза после того, как в среду участники антизападной акции сорвали и сожгли его, а спикер парламента осудил эти действия.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Полиция вернула на флагшток перед парламентом флаг ЕС рядом с грузинским. В МВД сообщили, что по факту инцидента открыто административное производство и причастных ждет штраф. В Грузии за повреждение флагов ЕС возле госучреждений, как и флагов стран, с которыми Тбилиси поддерживает дипломатические отношения, предусматривается штраф в размере около 400 долларов, а за повторное нарушение - вдвое больше или административный арест на 15 суток.

 

Спикер парламента Шалва Папуашвили осудил действия участников акции и добавил, что "радикализм порождает радикализм", проведя параллели между участниками акции праворадикалов и протестами с требованием отозвать закон "иноагентов" и сохранить западный курс Грузии.

Действия протестующих-праворадикалов осудил и лидер группы "Сила народа" - которая инициировала оба скандальных проекта об "иноагентах".

Лидер правящей партии Грузии увидел "либеральный фашизм" в протестах вокруг закона об "иноагентах"

Напомним, днем 14 марта сторонники праворадикальной группы "Альт-Инфо" и ее политического крыла "Консервативное движение" провели акцию в центре Тбилиси с антизападными лозунгами. Во время нее возле парламента сорвали и сожгли флаг Евросоюза.

"Альт-Инфо" и ранее неоднократно проводила антизападные акции под посольствами и запомнилась как одна из инициаторов нападений на журналистов во время прайда 5 июля 2021 года. Во время Прайд-недели 2022 года, все события которой были закрытыми, группа тоже попыталась устроить провокации, тогда задержали несколько десятков человек.

Об итогах масштабных протестов грузин против закона об "иноагентах" читайте в статье "Промежуточная победа европейской Грузии".

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Грузия

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