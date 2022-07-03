У Тбілісі - десятки затримань за спроби зриву Прайд-тижня й кидання яйцями у посольство ЄС

Протягом п'ятниці і суботи поліція у Тбілісі затримала понад 40 представників консервативних груп, які протестували проти заходів Прайд-тижня та спробували закидати яйцями посольство ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости Грузия".

Усі заходи грузинського Прайд-тижня проходили у закритому режимі за адресними запрошеннями. Від проведення Маршу рівності грузинська ЛГБТ-спільнота відмовилася з міркувань безпеки. Ультраконсервативна група "Альт-інфо", попри такий формат, спробувала зривати заходи і влаштовувала пікети біля місць їхнього проведення.

У суботу тисячі прихильників "Альт-інфо" і створеної ними "Консервативної партії" зібралися на проспекті Руставелі, більшість людей звезли з інших міст і сіл країни. Вони висловлювалися проти євроінтеграції та звинувачували послів країн ЄС у "ЛГБТ-пропаганді". Після кількох годин на проспекті учасники пішли до офісу правлячої "Грузинської мрії", де розірвали веселковий прапор, а звідти - до посольства ЄС. Окремі люди спробували закидати будівлю яйцями, поліція їх зупинила. Також там спалили прапор НАТО.

Від посольства колона пішла до місця проведення фінального заходу Прайд-тижня, там їх також чекали кордони поліції.

Загалом протягом 2 липня затримали 17 осіб, 1 липня - 26 осіб за статтями про дрібне хуліганство та спротив поліції. Де саме сталася більшість затримань у суботу, не повідомляється.

Перші акції проти ЛГБТ активізувалися задовго до Прайд-тижня, ще на початку червня. Тоді у них брали участь до кількох десятків людей, організаторами згадували ультраконсервативну ініціативу "Моральність", акції проводили під представництвом ЄС і посольством Литви. На одній з них порвали прапор Євросоюзу.

Нагадаємо, минулого року під час акцій проти ЛГБТ-прайду у Тбілісі постраждали 53 представники ЗМІ, а побитий оператор Лексо Лашкарава невдовзі помер. Ці події додатково загострили ситуацію всередині країни та негативно вплинули на відносини Грузії з ЄС.

Детальніше про ці події - у статті Смерть журналіста: чому нинішня криза може стати найгострішою для влади Грузії.