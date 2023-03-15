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Чеська компанія призупинила контракт із "Газпромом" про зберігання газу

Середа, 15 березня 2023, 20:04

Чеська компанія Moravia Gas Storage (MGS), яка експлуатує підземне сховище газу в Дамборжіце, призупинила контракт з російським газовим гігантом "Газпром" на його оренду до кінця березня 2024 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це виданню iROZHLAS заявив член ради директорів MGS Павел Марек.

Чехія вперше взагалі не імпортувала російський газ

Рішення призупинити контракт компанія ухвалила у відповідь на останній, десятий пакет санкцій проти Росії, затверджений Європейським Союзом наприкінці лютого.

"Згідно з пакетом санкцій, MGS не може надавати "Газпром експорту" послуги зі зберігання газу, тому виконання контракту було призупинено на час дії санкцій. Згодом вся потужність сховища була продана трейдерам, уповноваженим працювати на енергетичному ринку країни, на весь сезон з квітня 2023 року до кінця березня 2024 року", – сказав Марек.

Газосховище в Дамборжіце є спільним підприємством компанії чеської Moravian Oil Mines і російського газового гіганта "Газпром експорт". З 2015 року "Газпром" орендує переважну частину потужностей сховища. За 15-річну оренду він мав заплатити Moravian Oil Miles 7,5 мільярда крон (майже 312 мільйонів євро).

Сховище в Дамборжіце становить близько 12% від загальної потужності сховищ у Чехії.

Росіяни мінімально використовували потужності в кінці сезону, як і в інших країнах ЄС. Понад те, після вторгнення в Україну "Газпром" почав скорочувати регулярні постачання газу, тож виник ризик того, що газу не вистачить для опалення з високим зимовим споживанням.

Нагадаємо, раніше міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела заявив, що проблема імпорту викопного палива з Росії до Чехії може бути остаточно вирішена у 2024 році.

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Чехія Росія Енергетика

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