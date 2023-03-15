Чешская компания приостановила контракт с "Газпромом" о хранении газа

Чешская компания Moravia Gas Storage (MGS), которая эксплуатирует подземное хранилище газа в Дамборжице, приостановила контракт с российским газовым гигантом "Газпром" на его аренду до конца марта 2024 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом изданию iROZHLAS заявил член совета директоров MGS Павел Марек.

Решение приостановить контракт компания приняла в ответ на последний, десятый пакет санкций против России, утвержденный Европейским Союзом в конце февраля.

"Согласно пакету санкций, MGS не может предоставлять "Газпром экспорту" услуги по хранению газа, поэтому выполнение контракта было приостановлено на время действия санкций. Впоследствии вся мощность хранилища была продана трейдерам, уполномоченным работать на энергетическом рынке страны, на весь сезон с апреля 2023 года до конца марта 2024 года", - сказал Марек.

Газохранилище в Дамборжице является совместным предприятием компании чешской Moravian Oil Mines и российского газового гиганта "Газпром экспорт". С 2015 года "Газпром" арендует большую часть мощностей хранилища. За 15-летнюю аренду он должен был заплатить Moravian Oil Miles 7,5 миллиарда крон (почти 312 миллионов евро).

Хранилище в Дамборжице составляет около 12% от общей мощности хранилищ в Чехии.

Россияне минимально использовали мощности в конце сезона, как и в других странах ЕС. Более того, после вторжения в Украину "Газпром" начал сокращать регулярные поставки газа, поэтому возник риск того, что газа не хватит для отопления с высоким зимним потреблением.

Напомним, ранее министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что проблема импорта ископаемого топлива из России в Чехию может быть окончательно решена в 2024 году.