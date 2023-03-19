Правляча партія Грузії обговорила план дій після того, як відступилася із законом про "іноагентів"

Члени правлячої партії Грузії цими вихідними провели виїзну зустріч у Боржомі, щоб скоординувати дії після останніх подій в країні.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

На зустрічі у Боржомі були присутні прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі та інші члени уряду, лідер "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе і генеральний секретар партії Каха Каладзе, спікер парламенту Шалва Папуашвілі та депутати від більшості.

Нарада відбулася за тиждень після того, як масові протести змусили владу відмовитися від прийняття скандальних проєктів про "іноагентів".

Грузинська служба "Радіо Свобода" повідомляє, що на зустрічі не було близько п’яти депутатів від правлячої партії – вони, схоже, вирішили виходити з парламентської більшості та можуть офіційно заявити про це найближчими днями. Не було на зустрічі і міністра освіти, але причина його відсутності невідома.

У "Мрії" не стали підтверджувати чи заперечувати припущення щодо декількох депутатів, зазначивши лише, що ані партії, ані парламентській більшості "нічого серйозного не загрожує".

Нагадаємо, парламент Грузії 10 березня провів офіційну процедуру, яка "вбила" законопроєкт про "іноагентів", що спричинив масові протести.

Прем’єр Іраклій Гарібашвілі заявив, що рішення влади "поховати" законопроєкт про іноагентів було єдиним виходом, щоб уникнути дестабілізації, а також сказав, що на протестах буцімто працювали підготовлені провокатори від опозиції і обурювався "людьми в сатанинській формі".

Згодом на тижні відбулася акція праворадикальної антизахідної групи "Альт-Інфо" та її політичного крила "Консервативний рух", під час якої біля парламенту зірвали і спалили прапор ЄС. Лідера "Консервативного руху" і кількох його соратників оштрафували за це, а представники влади засудили їхні дії.

Про підсумки масштабних протестів грузинів проти закону про "іноагентів" читайте у статті: Проміжна перемога європейської Грузії.