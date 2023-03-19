Правящая партия Грузии обсудила план действий после того, как отступила с законом об "иноагентах"

Члены правящей партии Грузии в эти выходные провели выездную встречу в Боржоми, чтобы скоординировать действия после последних событий в стране.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

На встрече в Боржоми присутствовали премьер Грузии Ираклий Гарибашвили и другие члены правительства, лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе и генеральный секретарь партии Каха Каладзе, спикер парламента Шалва Папуашвили и депутаты от большинства.

Совещание состоялось через неделю после того, как массовые протесты заставили власти отказаться от принятия скандальных проектов об "иноагентах".

Грузинская служба "Радио Свобода" сообщает, что на встрече не было около пяти депутатов от правящей партии - они, похоже, решили выходить из парламентского большинства и могут официально заявить об этом в ближайшие дни. Не было на встрече и министра образования, но причина его отсутствия неизвестна.

В "Мечте" не стали подтверждать или отрицать предположения о нескольких депутатах, отметив только, что ни партии, ни парламентскому большинству "ничего серьезного не угрожает".

Напомним, парламент Грузии 10 марта провел официальную процедуру, которая "убила" законопроект об "иноагентах", вызвавший массовые протесты.

Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что решение властей "похоронить" законопроект было единственным выходом, чтобы избежать дестабилизации, а также сказал, что на протестах якобы работали подготовленные провокаторы от оппозиции, и возмущался "людьми в сатанинской форме".

Позже на неделе состоялась акция праворадикальной антизападной группы "Альт-Инфо" и ее политического крыла "Консервативное движение", во время которой возле парламента сорвали и сожгли флаг ЕС. Лидера "Консервативного движения" и нескольких его соратников оштрафовали за это, а представители власти осудили их действия.

Об итогах масштабных протестов против закона об "иноагентах" читайте в статье "Промежуточная победа европейской Грузии".