У Франції – cотні затриманих на нових протестах після схвалення пенсійної реформи

У багатьох містах Франції почалися нові протести після провалу вотумів недовіри уряду й затвердження пенсійної реформи, затримали ймовірно кілька сотень осіб.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

На вулиці по всій території країни знову вийшли тисячі людей, невдоволені провалом у парламенті вотумів недовіри уряду та остаточним схваленням пенсійної реформи. Цього разу від протестувальників лунали вимоги вже не лише відхилення реформи, але й відставки президента Еммануеля Макрона та уряду Елізабет Борн.

Протести відбулися у Парижі, Бордо, Страсбурзі, Ліоні, Ренні, Тулузі та ще десятках міст. Деякі учасники демонстрацій підпалювали сміттєві контейнери та били рекламні щити. У містечку Абвіль протестувальники увірвалися в будівлю мерії, а у Бресті поліцейським довелося стати кордоном для захисту офісу одного з депутатів.

Найсерйозніші сутички між силовиками і протестувальниками сталися у столиці, помічали у тому числі випадки необґрунтованого застосування сили з боку правоохоронців.

BFMTV з посиланням на джерела у поліції повідомляє про щонайменш 142 затриманих лише у Парижі. Співрозмовники Le Figaro наводять майже вдвічі більшу - понад 240 затриманих, здебільшого за підпали й вандалізм на вулицях.

Профспілки тим часом закликають своїх учасників "збільшити мобілізацію" і виходити на регулярні масові демонстрації з 23 березня і надалі.

Нагадаємо, президент Еммануель Макрон вирішив задіяти спецпроцедуру "в обхід парламенту" для ухвалення пенсійної реформи, оскільки були сумніви, що голосів у Національній асамблеї все ж вистачить. Ця процедура також передбачає голосування за довіру уряду – але уряд зміг уникнути відставки з перевагою в дев’ять голосів.

Опозиційні партії оскаржуватимуть законопроєкт у Конституційній раді, яка може прийняти рішення про його часткове або повне скасування, якщо вважатиме, що він порушує Конституцію.

Соцопитування свідчать, що 68% французів хочуть відставки уряду після рішення протиснути пенсійну реформу за спеціальною процедурою в обхід парламенту.