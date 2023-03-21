Во Франции - сотни задержанных на новых протестах после одобрения пенсионной реформы

В многих городах Франции начались новые протесты после провала вотумов недоверия правительству и утверждения пенсионной реформы, задержали вероятно несколько сотен человек.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

На улицы по всей территории страны снова вышли тысячи людей, недовольные провалом в парламенте вотумов недоверия правительству и окончательным одобрением пенсионной реформы. На этот раз от протестующих звучали требования уже не только отклонения реформы, но и отставки президента Эммануэля Макрона и правительства Элизабет Борн.

Протесты прошли в Париже, Бордо, Страсбурге, Лионе, Ренне, Тулузе и еще десятках городов. Некоторые участники демонстраций поджигали мусорные контейнеры и били рекламные щиты. В городке Абвиль протестующие ворвались в здание мэрии, а в Бресте полицейским пришлось защищать офис одного из депутатов.

Самые серьезные столкновения между силовиками и протестующими произошли в столице, замечали в том числе случаи необоснованного применения силы со стороны правоохранителей.

BFMTV со ссылкой на источники в полиции сообщает о по меньшей мере 142 задержанных только в Париже. Собеседники Le Figaro приводят еще большие цифры - более 240 задержанных в столице, в основном за поджоги и вандализм на улицах.

Профсоюзы тем временем призывают своих участников "увеличить мобилизацию" и выходить на регулярные массовые демонстрации с 23 марта и в дальнейшем.

Напомним, президент Эммануэль Макрон решил задействовать спецпроцедуру "в обход парламента" для принятия пенсионной реформы, поскольку были сомнения, что голосов в Национальной ассамблее все же хватит. Эта процедура также предусматривает голосование за доверие правительству - но правительство смогло избежать отставки с перевесом в девять голосов.

Оппозиционные партии будут оспаривать законопроект в Конституционном совете, который может принять решение о его частичной или полной отмене, если посчитает, что он нарушает Конституцию.

Соцопросы свидетельствуют, что 68% французов хотят отставки правительства после решения продавить пенсионную реформу по специальной процедуре в обход парламента.