Уряд Франції з перевагою в дев’ять голосів зміг уникнути вотуму недовіри

Уряд Франції ледве витримав вотум недовіри в Національних зборах у понеділок, після того як в обхід нижньої палати намагався проштовхнути вкрай непопулярні зміни до пенсійної системи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

За вотум недовіри, внесений центристською партією та іншими, проголосували 278 депутатів, що лише на дев'ять голосів менше, ніж 287, необхідних для його ухвалення.

Другий вотум недовіри, внесений ультраправою партією "Національне об'єднання" (RN), не мав шансів на проходження, оскільки інші опозиційні партії заявили, що не голосуватимуть за нього.

Успішне голосування за вотум недовіри потопило б уряд і скасувало б закон, який передбачає підвищення пенсійного віку на два роки до 64 років.

Результат буде полегшенням для президента Еммануеля Макрона, але він все ще стикається зі значними труднощами.

Нездатність президента-центриста знайти достатню підтримку в парламенті, щоб винести свою пенсійну реформу на голосування, підірвала його реформаторський порядок денний і послабила його лідерство.

Аналітики Barclays заявили, що уряд залишиться при владі, "хоча буде значно ослаблений, в той час як соціальні протести проти реформи, ймовірно, триватимуть протягом декількох тижнів, що може негативно вплинути на французьку економіку".

Профспілки та протестувальники, розлючені реформою і тим, що вона була прийнята без голосування, заявили, що продовжать страйки і протести.

Дев'ятий загальнонаціональний день страйків і протестів запланований на четвер.

Опозиційні партії також оскаржуватимуть законопроєкт у Конституційній раді, яка може прийняти рішення про його часткове або повне скасування, якщо вважатиме, що він порушує Конституцію.

Соцопитування свідчать, що 68% французів хочуть відставки уряду після рішення протиснути пенсійну реформу за спеціальною процедурою в обхід парламенту.

Детально на цю тему читайте у статті Макрон йде на загострення: як заради пенсійної реформи Франція увійшла в політичну кризу.