Туреччина не підтримує спекуляцій РФ щодо термінів продовження "зернової угоди" – посол

Усі сторони Чорноморської зернової ініціативи, окрім Росії, погоджуються з тим, що вона була продовжена саме на 120 днів – а не 60, як про це каже російська сторона.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в "Медіа Центрі Україна" в четвер заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

Він підкреслив, що, згідно з позицією України, "зернова угода" була продовжена на 120 днів, як це передбачено документом, підписаним 22 липня 2022 року.

"Є спекуляції російської сторони, що вона начебто хоче переглянути, чи бажає продовження тільки на 60 днів. Це, звичайно, спроби країни-агресора маніпулювати як громадською думкою, так і посередниками", – додав дипломат.

"Ми бачили заяву генерального секретаря ООН про те, що це є 120 днів. Ми також маємо чітку заяву й позицію турецької сторони про те, що в їхньому розумінні це також 120 днів", – підкреслив Боднар.

Він висловив застереження, що в Туреччині в найближчі тижні триватиме передвиборчий період, що припаде і на 60-денний термін продовження "зернової угоди".

Нагадаємо, 18 березня в уряді України повідомили про продовження зернової ініціативи на 120 днів. Водночас РФ потім заявила про продовження "зернової угоди" лише на 60 днів і пригрозила повним розривом, якщо не будуть виконані її ультимативні вимоги.