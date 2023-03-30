Турция не поддерживает спекуляций РФ относительно сроков продления "зерновой сделки" - посол

Все стороны Черноморской зерновой инициативы, кроме России, согласны с тем, что она была продлена именно на 120 дней - а не 60, как об этом говорит российская сторона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в "Медиа Центре Украина" в четверг заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

Он подчеркнул, что, согласно позиции Украины, "зерновая сделка" была продлена на 120 дней, как это предусмотрено документом, подписанным 22 июля 2022 года.

"Есть спекуляции российской стороны, что она якобы хочет пересмотреть, или желает продления только на 60 дней. Это, конечно, попытки страны-агрессора манипулировать как общественным мнением, так и посредниками", - добавил дипломат.

"Мы видели заявление генерального секретаря ООН о том, что это 120 дней. Мы также имеем четкое заявление и позицию турецкой стороны о том, что в их понимании это также 120 дней", - подчеркнул Боднар.

Он выразил предостережение, что в Турции в ближайшие недели будет продолжаться предвыборный период, что придется и на 60-дневный срок продления "зерновой сделки".

Напомним, 18 марта в правительстве Украины сообщили о продлении зерновой инициативы на 120 дней. В то же время РФ потом заявила о продлении "зерновой сделки" только на 60 дней и пригрозила полным разрывом, если не будут выполнены ее ультимативные требования.