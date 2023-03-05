Туреччина працює над продовженням "зернової угоди" - глава МЗС

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у неділю, що Анкара докладає всіх зусиль продовження дії "зернової угоди".

Про це Чавушоглу сказав у своєму виступі на Конференції ООН з питань найменш розвинених країн у Катарі, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Чорноморська зернова ініціатива, започаткована ООН та Туреччиною в липні минулого року, дозволила експортувати зерно з трьох українських портів. Угода була продовжена в листопаді і її дія закінчується 18 березня, якщо не буде досягнуто домовленості про продовження.

"Ми наполегливо працюємо над безперешкодною реалізацією та подальшим продовженням Чорноморської зернової угоди", - сказав Чавушоглу.

Він також повідомив, що обговорив питання продовження угоди з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

У середу Росія заявила, що погодиться на продовження Чорноморської зернової угоди лише в тому випадку, якщо будуть враховані інтереси її власних сільгоспвиробників.

Бізнес-спільнота України у вівторок виступила зі спільним закликом до сторін-гарантів Чорноморської зернової ініціативи сприяти її стабільній роботі, продовженню і розширенню.

Між тим, у міністерстві закордонних справ та мінінфраструктури України 15 лютого звинуватили Росію у зриві роботи "зернового коридору".