Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Туреччина працює над продовженням "зернової угоди" - глава МЗС

Неділя, 5 березня 2023, 11:37

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у неділю, що Анкара докладає всіх зусиль продовження дії "зернової угоди".

Про це Чавушоглу сказав у своєму виступі на Конференції ООН з питань найменш розвинених країн у Катарі, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Чорноморська зернова ініціатива, започаткована ООН та Туреччиною в липні минулого року, дозволила експортувати зерно з трьох українських портів. Угода була продовжена в листопаді і її дія закінчується 18 березня, якщо не буде досягнуто домовленості про продовження.

Україна домагатиметься продовження дії "зернової угоди" на рік

"Ми наполегливо працюємо над безперешкодною реалізацією та подальшим продовженням Чорноморської зернової угоди", - сказав Чавушоглу.

Він також повідомив, що обговорив питання продовження угоди з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

У середу Росія заявила, що погодиться на продовження Чорноморської зернової угоди лише в тому випадку, якщо будуть враховані інтереси її власних сільгоспвиробників.

Бізнес-спільнота України у вівторок виступила зі спільним закликом до сторін-гарантів Чорноморської зернової ініціативи сприяти її стабільній роботі, продовженню і розширенню.

Між тим, у міністерстві закордонних справ та мінінфраструктури України 15 лютого звинуватили Росію у зриві роботи "зернового коридору".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина Зернова угода Війна з РФ

Статті

Як ЄС має змінити підходи до розширення, щоби втримати мир та Україну

Якщо ЄС не реформує механізм розширення, то разом з Україною вони можуть програти мир. Ставки занадто високі.
3 березня 2023 — Майкл Емерсон, Стівен Блокманс, Центр європейських політичних досліджень (CEPS), Брюссель

Кінець "молдовської мови". Нащо Молдова змінює конституцію та чому це важливо для України

Молдова нарешті офіційно "переходить" на румунську мову. Україні теж треба відмовитися від "молдовської мови" якнайшвидше... та прискорити свій вступ до ЄС.
3 березня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Андрюс Кубілюс: Нам треба говорити про демократію в Росії, щоб допомогти Україні вступити в НАТО

"Що би Путін не робив – війна проти Грузії, напад на Україну в 2014 році, – з ним все одно підтримували діалог, домовлялися. Це було великою помилкою".
2 березня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда