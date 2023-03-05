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Турция работает над продлением "зерновой сделки" - глава МИД

Воскресенье, 5 марта 2023, 11:37

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, что Анкара прилагает все усилия для продления действия "зернового соглашения".

Об этом Чавушоглу сказал в своем выступлении на Конференции ООН по вопросам наименее развитых стран в Катаре, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Черноморская зерновая инициатива, основанная ООН и Турцией в июле прошлого года, позволила экспортировать зерно из трех украинских портов. Соглашение было продлено в ноябре и его действие заканчивается 18 марта, если не будет достигнута договоренность о продлении.

Украина будет добиваться продления действия "зернового соглашения" на год

"Мы упорно работаем над беспрепятственной реализацией и дальнейшим продлением Черноморского зернового соглашения", - сказал Чавушоглу.

Он также сообщил, что обсудил вопрос продления соглашения с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

В среду Россия заявила, что согласится на продление Черноморского зернового соглашения только в том случае, если будут учтены интересы ее собственных сельхозпроизводителей.

Бизнес-сообщество Украины во вторник выступило с совместным призывом к сторонам-гарантам Черноморской зерновой инициативы способствовать ее стабильной работе, продолжению и расширению.

Между тем, в министерстве иностранных дел и мининфраструктуры Украины 15 февраля обвинили Россию в срыве работы "зернового коридора".

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Турция Зерновой коридор Война с РФ

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