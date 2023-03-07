Глава МЗС Китаю прирівняв можливі поставки зброї Росії з військовою підтримкою Тайваню з боку США

У вівторок міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган прирівняв будь-яку можливу військову підтримку Пекіном війни Росії в Україні до продажу зброї США самокерованому острову Тайвань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

"Чому США просять Китай не надавати зброю Росії, в той час як самі продовжують продавати зброю Тайваню?" - запитав Цінь Ган під час пресконференції.

Цінь назвав "абсурдним" втручання "високопосадовців США" в питання Тайваню, яке, за його словами, є "справою китайського народу".

"Жодна інша країна не має права в неї втручатися", - сказав він.

Правляча Комуністична партія Китаю вважає демократичний Тайвань частиною своєї території, хоча ніколи не контролювала його, а китайський лідер Сі Цзіньпін неодноразово відмовлявся виключити застосування сили для "возз'єднання" його з материковою частиною Китаю.

У вівторок Цінь повторив давню позицію Пекіна, відмовившись виключати застосування сили для повернення Тайваню під свій контроль.

"Ми будемо продовжувати працювати з найбільшою щирістю і докладати максимальних зусиль для мирного возз'єднання. Тим часом, ми залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів ", - сказав він.

Що стосується війни в Україні, то Цінь заявив у вівторок, що "Китай не створював кризу, він не є стороною кризи і не надавав зброю жодній зі сторін".

"Китай завжди виносить власне судження і приймає рішення щодо цієї позиції незалежно, виходячи з суті питання", - сказав Цінь. "Між війною і миром ми обрали мир; між санкціями і діалогом ми обрали діалог; між роздмухуванням полум'я і зниженням температури ми обрали останнє" – додав він.

Нещодавно офіційні особи США попередили, що Китай може почати надавати зброю і боєприпаси Москві.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії заявила, що ЄС поки що не бачить жодних доказів, які б свідчили про те, що Китай розглядає можливість постачання зброї Росії для війни в Україні.