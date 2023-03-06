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ЄС поки не бачить доказів, що Китай розглядає поставку зброї Росії

Понеділок, 6 березня 2023, 07:38

Європейський Союз поки що не бачить "жодних доказів", які б свідчили про те, що Китай розглядає можливість постачання зброї Росії для війни в Україні.

Про це заявила 5 березня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFERL.

Говорячи про санкції проти Китаю в разі таких поставок, фон дер Ляєн додала, що це "гіпотетичне питання, на яке можна відповісти, тільки якщо воно стане реальністю і фактом".

Фон дер Ляєн виступала разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом на сході Німеччини.

"Ми всі згодні з тим, що не повинно бути ніяких поставок зброї", - сказав Шольц.

У п'ятницю офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Китай все ще може піти на ескалаційний крок і надати летальну військову допомогу Росії.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай не надсилати зброю Росії та попросив Пекін чинити тиск на Москву, щоб вона вивела свої війська з України.

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Урсула фон дер Ляєн Китай Війна з РФ

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