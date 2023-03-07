Глава МИД Китая приравнял возможные поставки оружия России с военной поддержкой Тайваня со стороны США

Во вторник министр иностранных дел Китая Цинь Ган приравнял любую возможную военную поддержку Пекином войны России в Украине к продаже оружия США самоуправляемому острову Тайвань.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

"Почему США просят Китай не предоставлять оружие России, в то время как сами продолжают продавать оружие Тайваню?" - спросил Цинь Ган во время пресс-конференции.

Цинь назвал "абсурдным" вмешательство "высокопоставленных чиновников США" в вопрос Тайваня, который, по его словам, является "делом китайского народа".

"Ни одна другая страна не имеет права в него вмешиваться", - сказал он.

Правящая Коммунистическая партия Китая считает демократический Тайвань частью своей территории, хотя никогда не контролировала его, а китайский лидер Си Цзиньпин неоднократно отказывался исключить применение силы для "воссоединения" его с материковой частью Китая.

Во вторник Цинь повторил давнюю позицию Пекина, отказавшись исключать применение силы для возвращения Тайваня под свой контроль.

"Мы будем продолжать работать с величайшей искренностью и прилагать максимальные усилия для мирного воссоединения. Между тем, мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры", - сказал он.

Что касается войны в Украине, то Цинь заявил во вторник, что "Китай не создавал кризис, он не является стороной кризиса и не предоставлял оружие ни одной из сторон".

"Китай всегда выносит собственное суждение и принимает решение по этой позиции независимо, исходя из сути вопроса", - сказал Цинь. "Между войной и миром мы выбрали мир; между санкциями и диалогом мы выбрали диалог; между раздуванием пламени и снижением температуры мы выбрали последнее" - добавил он.

Недавно официальные лица США предупредили, что Китай может начать предоставлять оружие и боеприпасы Москве.

Напомним, президент Еврокомиссии заявила, что ЕС пока не видит никаких доказательств, свидетельствующих о том, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России для войны в Украине.