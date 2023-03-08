Естонія викликала посла Грузії через скандальні проєкти про "іноагентів" і розгін протестів

Естонія викликала посла Грузії та передала заклик до грузинської влади відкликати скандальний проєкт про "іноагентів", який наслідує практику РФ і пропонує зобов’язати називатися "іноземними агентами" ЗМІ та громадські організації, діяльність яких фінансується грантовими коштами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Естонії.

"Цей законопроєкт викликає серйозні питання щодо перспектив демократії у Грузії. Він явно суперечить амбіціям, які досі висловлювала Грузія, щодо швидкої євроатлантичної інтеграції. Він суперечить європейським цінностям і досягненню 12 пріоритетів задля отримання статусу кандидата на вступ до ЄС. Впровадження таокго закону призведе до придушення голосів незалежних ЗМІ і громадянського суспільства та ускладнить реалізацію проєктів з розвитку, які Естонія має з Грузією. Закликаємо парламент Грузії відповідально подумати над реальними інтересами країни і відхилити цей проєкт. Також закликаємо владу Грузії поважати право громадян на мирний протест", - йдеться у коментарі МЗС Естонії.

Нагадаємо, раніше міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви спільно закликали Тбілісі відмовитись від проєктів, якщо країна хоче йти у ЄС і НАТО.

Проєкт викликав різку реакцію також ЄС, США, Британії, групи депутатів Європарламенту.

Як відомо, у вівторок парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу. Затримали понад 60 осіб.

Опозиція після цього пообіцяла перейти до щоденних протестів "до перемоги". Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників.

8 березня у Тбілісі під парламентом зібрався новий великий мітинг, на ньому увімкнули гімн України.

Детально про ці події - у відеоблозі та статті "ЄвроПравди" Бій за європейське майбутнє: як дії влади поставили Грузію на поріг революції

Позицію редакторів ЄвроПравди щодо того, як далі діяти Україні у відносинах з Грузією на тлі останніх подій, читайте у статті До біса дипломатію?