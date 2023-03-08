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Країни Балтії: Грузія має дотримуватись принципів демократії, якщо хоче йти до ЄС і НАТО

Середа, 8 березня 2023, 09:43

Глави МЗС трьох балтійських держав у спільній заяві попередили Грузію про необхідність дотримуватись принципів демократії, якщо вона хоче просуватись до членства у ЄС і НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич, глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу і глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс опублікували твіти з однаковим текстом повідомлення, в якому висловили серйозну стурбованість прийняттям у першому читанні так званого закону про "іноземних агентів". 

"Якщо Грузія хоче просуватися до ЄС і НАТО, вона повинна дотримуватися принципів демократії, верховенства права і прав людини", - заявили міністри трьох держав.

Як повідомлялося, у вівторок парламент Грузії несподівано ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу.

Ніч, що розпочалася бурхливими сутичками між правоохоронцями і учасниками стихійного мітингу під будівлею парламенту Грузії, завершилася обіцянками опозиції перейти до щоденних протестів "до перемоги".

Деталі читайте у статті: Бій за європейське майбутнє: як дії влади поставили Грузію на поріг революції

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