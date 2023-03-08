Эстония вызвала посла Грузии из-за скандальных проектов об "иноагентах" и разгона протестов

Эстония вызвала посла Грузии и передала призыв к грузинским властям отозвать скандальный проект об "иноагентах", который наследует практики РФ и предлагает обязать называться "иностранными агентами" СМИ и общественные организации, деятельность которых финансируется грантовыми средствами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Эстонии.

"Этот законопроект вызывает серьезные вопросы относительно перспектив демократии в Грузии. Он явно противоречит амбициям, которые до сих пор выражала Грузия, по поводу быстрой евроатлантической интеграции. Он противоречит европейским ценностям и достижению 12 приоритетов для получения статуса кандидата на вступление в ЕС. Внедрение такого закона приведет к подавлению голосов независимых СМИ и гражданского общества и усложнит реализацию проектов по развитию, которые Эстония имеет с Грузией. Призываем парламент Грузии ответственно подумать над реальными интересами страны и отклонить этот проект. Также призываем власти Грузии уважать право граждан на мирный протест", - говорится в комментарии МИД Эстонии.

Напомним, ранее министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы совместно призвали Тбилиси отказаться от проектов, если страна хочет идти в ЕС и НАТО.

Проект вызвал резкую реакцию также ЕС, США, Великобритании, группы депутатов Европарламента.

Как известно, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга. Задержали более 60 человек.

Оппозиция после этого пообещала перейти к ежедневным протестам "до победы". Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих.

В эти минуты в Тбилиси под парламентом собрался новый большой митинг, на нем включили гимн Украины.

Подробно об этих событиях - в видео и статье "ЕвроПравды" Бой за европейское будущее: как действия власти поставили Грузию на порог революции

Позицию редакторов ЕвроПравды относительно того, как дальше действовать Украине в отношениях с Грузией на фоне последних событий, читайте в статье К черту дипломатию?