У Польщі кажуть, що наданням Україні МіГ-29 показують приклад іншим, зокрема Німеччині

Міністр у справах Європейського Союзу уряду Польщі Шимон Шиньковський вель Сенк заявив, що рішення Варшави й Братислави передати Україні винищувачі МіГ-29 має стати прикладом, як треба діяти для інших країн.

Таку думку польський урядовець висловив в інтерв’ю німецькому порталу RND, пише "Європейська правда".

"Польща і Словаччина хочуть показати гарний приклад, пообіцявши поставити Україні винищувачі МіГ-29. Інші країни також повинні наслідувати наш приклад і надіслати літаки. Для нас найголовніше - допомогти Україні якнайшвидше", – підкреслив він.

Окремо Шиньковський вель Сенк зупинився на Німеччині, заявивши, що вона "іноді зосереджується на формальностях і процедурах, а не на конкретних діях".

Від Німеччини Польща очікує "менше вагань, більше чітких рішень. Німеччина іноді здається нам нерішучим Гамлетом. Німеччина повинна чітко стояти на боці добра, не тільки словами, але й подальшими діями!", додав польський міністр.

Нагадаємо, 17 березня уряд Словаччини на позачерговому онлайн-засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29. Перші чотири з них уже були відправлені в Україну.

Братислава оголосила про своє рішення наступного дня після того, як президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні найближчими днями чотирьох МіГ-29. Таким чином, уже дві держави НАТО публічно пообіцяли надати Україні бойові літаки.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у лютому виключив постачання німецьких винищувачів в Україну, але заявив, що це питання може обговорюватися через кілька місяців.