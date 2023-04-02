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У Польщі кажуть, що наданням Україні МіГ-29 показують приклад іншим, зокрема Німеччині

Неділя, 2 квітня 2023, 16:37

Міністр у справах Європейського Союзу уряду Польщі Шимон Шиньковський вель Сенк заявив, що рішення Варшави й Братислави передати Україні винищувачі МіГ-29 має стати прикладом, як треба діяти для інших країн.

Таку думку польський урядовець висловив в інтерв’ю німецькому порталу RND, пише "Європейська правда".

"Польща і Словаччина хочуть показати гарний приклад, пообіцявши поставити Україні винищувачі МіГ-29. Інші країни також повинні наслідувати наш приклад і надіслати літаки. Для нас найголовніше - допомогти Україні якнайшвидше", – підкреслив він.

Окремо Шиньковський вель Сенк зупинився на Німеччині, заявивши, що вона "іноді зосереджується на формальностях і процедурах, а не на конкретних діях".

Прем’єр Польщі порівняв Німеччину з Гамлетом: надто вагається, щоб чітко стати на бік добра

Від Німеччини Польща очікує "менше вагань, більше чітких рішень. Німеччина іноді здається нам нерішучим Гамлетом. Німеччина повинна чітко стояти на боці добра, не тільки словами, але й подальшими діями!", додав польський міністр.

Нагадаємо, 17 березня уряд Словаччини на позачерговому онлайн-засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29. Перші чотири з них уже були відправлені в Україну.

Братислава оголосила про своє рішення наступного дня після того, як президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні найближчими днями чотирьох МіГ-29. Таким чином, уже дві держави НАТО публічно пообіцяли надати Україні бойові літаки.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у лютому виключив постачання німецьких винищувачів в Україну, але заявив, що це питання може обговорюватися через кілька місяців. 

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Польща Німеччина Війна з РФ

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