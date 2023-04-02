В Польше говорят, что предоставлением Украине МиГ-29 показывают пример другим, в частности Германии

Министр по делам Европейского Союза правительства Польши Шимон Шиньковский вель Сенк заявил, что решение Варшавы и Братиславы передать Украине истребители МиГ-29 должно стать примером, как надо действовать для других стран.

Такое мнение польский чиновник высказал в интервью немецкому порталу RND, пишет "Европейская правда".

"Польша и Словакия хотят показать хороший пример, пообещав поставить Украине истребители МиГ-29. Другие страны также должны последовать нашему примеру и прислать самолеты. Для нас самое главное - помочь Украине как можно быстрее", - подчеркнул он.

Отдельно Шиньковский вель Сенк остановился на Германии, заявив, что она "иногда сосредотачивается на формальностях и процедурах, а не на конкретных действиях".

От Германии Польша ожидает "меньше колебаний, больше четких решений. Германия иногда кажется нам нерешительным Гамлетом. Германия должна четко стоять на стороне добра, не только словами, но и дальнейшими действиями!", добавил польский министр.

Напомним, 17 марта правительство Словакии на внеочередном онлайн-заседании приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29. Первые четыре из них уже были отправлены в Украину.

Братислава объявила о своем решении на следующий день после того, как президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу Украине в ближайшие дни четырех МиГ-29. Таким образом, уже два государства НАТО публично пообещали предоставить Украине боевые самолеты.

В то же время в феврале министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину, но заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев.