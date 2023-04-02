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В Польше говорят, что предоставлением Украине МиГ-29 показывают пример другим, в частности Германии

Воскресенье, 2 апреля 2023, 16:37

Министр по делам Европейского Союза правительства Польши Шимон Шиньковский вель Сенк заявил, что решение Варшавы и Братиславы передать Украине истребители МиГ-29 должно стать примером, как надо действовать для других стран.

Такое мнение польский чиновник высказал в интервью немецкому порталу RND, пишет "Европейская правда".

"Польша и Словакия хотят показать хороший пример, пообещав поставить Украине истребители МиГ-29. Другие страны также должны последовать нашему примеру и прислать самолеты. Для нас самое главное - помочь Украине как можно быстрее", - подчеркнул он.

Отдельно Шиньковский вель Сенк остановился на Германии, заявив, что она "иногда сосредотачивается на формальностях и процедурах, а не на конкретных действиях".

Премьер Польши сравнил Германию с Гамлетом: слишком колеблется, чтобы четко встать на сторону добра

От Германии Польша ожидает "меньше колебаний, больше четких решений. Германия иногда кажется нам нерешительным Гамлетом. Германия должна четко стоять на стороне добра, не только словами, но и дальнейшими действиями!", добавил польский министр.

Напомним, 17 марта правительство Словакии на внеочередном онлайн-заседании приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29. Первые четыре из них уже были отправлены в Украину.

Братислава объявила о своем решении на следующий день после того, как президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу Украине в ближайшие дни четырех МиГ-29. Таким образом, уже два государства НАТО публично пообещали предоставить Украине боевые самолеты.

В то же время в феврале министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину, но заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев

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Польша Германия Война с РФ

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