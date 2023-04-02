У Росії призупинили роботу школи, де вчаться діти дипломатів Британії, Канади і США

Суд у Москві ухвалив рішення на 90 днів призупинити роботу Англо-американської школи, де навчаються дипломати кількох західних країн, через нібито порушення вимог до освітньої діяльності після перевірки прокуратури.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише російське видання РБК.

Англо-американську школу в Москві визнали винною в порушенні вимог до ведення загальноосвітньої діяльності в Росії – "провадження діяльності, не пов'язаної з отриманням прибутку, без спеціального дозволу або ліцензії", та "діяльності з грубим порушенням вимог та умов, передбачених ліцензією".

Призупинення діяльності на 90 діб – найсуворіше покарання, яке передбачене перерахованими порушеннями, зазначає РБК.

Захист школи в суді вказував на відсутність складу правопорушення, а її директор Магомед Баширов говорив, що школою "вжито заходів, спрямованих на виконання ліцензійних вимог".

Англо-американська школа була заснована в Москві у 1949 році. У ній навчаються близько 1200 дітей із понад 60 країн, навчання ведеться англійською мовою. У школу ходять зокрема діти дипломатів із Великої Британії, Канади та Сполучених Штатів.

Нагадаємо, минулого року міністерство освіти і науки Грузії заявило, що School Club Georgia – приватна російська школа, відкрита в Тбілісі і Батумі, – не отримувала авторизації та не має права здійснювати загальноосвітню діяльність у Грузії.