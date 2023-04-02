В России приостановили работу школы, где учатся дети дипломатов Британии, Канады и США

Суд в Москве принял решение на 90 дней приостановить работу Англо-американской школы, где учатся дипломаты нескольких западных стран, из-за якобы нарушения требований к образовательной деятельности после проверки прокуратуры.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет российское издание РБК.

Англо-американскую школу в Москве признали виновной в нарушении требований к ведению общеобразовательной деятельности в России - "осуществление деятельности, не связанной с получением прибыли, без специального разрешения или лицензии", и "деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией".

Приостановление деятельности на 90 суток - самое суровое наказание, которое предусмотрено перечисленными нарушениями, отмечает РБК.

Защита школы в суде указывала на отсутствие состава правонарушения, а ее директор Магомед Баширов говорил, что школой "приняты меры, направленные на выполнение лицензионных требований".

Англо-американская школа была основана в Москве в 1949 году. В ней обучаются около 1200 детей из более чем 60 стран, обучение ведется на английском языке. В школу ходят в том числе дети дипломатов из Великобритании, Канады и Соединенных Штатов.

Напомним, в прошлом году министерство образования и науки Грузии заявило, что School Club Georgia - частная российская школа, открытая в Тбилиси и Батуми, - не получала авторизации и не имеет права осуществлять общеобразовательную деятельность в Грузии.