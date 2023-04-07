Проросійська партія Болгарії зібрала підписи для референдуму проти впровадження євро

Болгарська партія "Відродження", відома проросійською позицією, в п’ятницю подала необхідні підписи для проведення референдуму щодо відтермінування запровадження в країні євро.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

"Відродження" подало в парламент 590 тисяч підписів на 37 тисячах сторінок із вимогою відкласти введення євро.

"Ми доб'ємося того, що восени разом з місцевими виборами відбудеться референдум", – заявив лідер "Відродження" Костадін Костадінов.

За словами політика, вступ до єврозони – це "пастка, з якої немає виходу".

"Знищення болгарського лева призведе до знищення заощаджень болгарських громадян, до девальвації доходів і заощаджень, і ліквідує останній елемент незалежної Болгарії – фінансову незалежність нашої країни", – сказав він.

Також Костадінов, чия партія на останніх виборах 2 квітня посіла третє місце – найкраще за історію існування, висловив готовність до формування уряду, якщо отримає відповідний мандат.

Болгарія планувала запровадити євро з 1 січня 2024 року, та на заваді стала політична нестабільність, через яку в країні за останні два роки відбулись чотири позачергові вибори до парламенту, а також невідповідність інфляційних критеріїв єврозоні.

У лютому в Єврокомісії припустили, що Болгарія може приєднатися до єврозони з січня 2025 року, якщо відповідатиме всім критеріям вступу.