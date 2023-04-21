Посол России в Болгарии нарушила Венскую конвенцию, заявив о поддержке пророссийского кандидата

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что если бы она была гражданкой Болгарии, то проголосовала бы за лидера радикальной пророссийской партии "Вазраждане" Костадина Костадинова: таким образом она нарушила Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

Митрофанова уже давно вызывает споры в Болгарии, которая борется с сильными пророссийскими настроениями как в обществе, так и на политическом уровне. Свое скандальное заявление она сделала в интервью болгарскому инфлюенсеру и бывшему журналисту Мартину Карбоски.

"Если я являюсь болгарским избирателем, я понимаю политику руководства, и я понимаю, что происходит, я бы, пожалуй, проголосовала или "Я никого не поддерживаю", или за Костадина Костадинова", – сказала Митрофанова.

Под "Я никого не поддерживаю" речь идет о варианте в избирательном бюллетене, при котором избиратель может выразить, что не поддерживает никаких кандидатов или партий.

"Из всех так называемых оппозиционных партий Костадинов по крайней мере выражает проболгарскую позицию, что мне нравится. Я думаю, что он имеет сбалансированный подход во внешней политике", – добавила Митрофанова.

Позиция российского посла является беспрецедентной, поскольку до сих пор иностранный дипломат никогда не высказывал предпочтение ни одному болгарскому политику.

Такие комментарии являются нарушением статьи 41 Венской конвенции – договора, в котором изложены обязательства и протоколы для дипломатического персонала и стран пребывания. Статья 41, пункт 1 утверждает, что они должны "не вмешиваться во внутренние дела этого государства".

С начала российского вторжения в Украину партия "Вазраждане" почти постоянно поддерживает российскую позицию в войне. Костадинов отрицает, что отстаивает пророссийские позиции.

В марте 2022 года Украина закрыла въезд Костадинову на 10 лет в связи с сообщениями о том, что он является российским шпионом.

Митрофанова отрицает, что российское посольство финансирует влиятельных лиц, политиков и журналистов в Болгарии, говоря, что они не имеют на это денег.

Напомним, 2 апреля в Болгарии прошли четвертые внеочередные парламентские выборы. И похоже, что следующие не за горами. Читайте подробно о том, как политический кризис в Болгарии играет на руку России.