У Румунії помітили масштабні фішингові розсилки: підозрюють російських хакерів

Тисячі мешканців Румунії останніми днями отримують електронні повідомлення від імені реальної компанії доставки із лінком, за яким у користувачів намагаються виманити банківські дані.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Типовий лист, який приходить користувачам, повідомляє, що для їхньої посилки буцімто вказана невірна адреса та просять вказати правильні дані, скориставшись посиланням, щоб уникнути повернення.

Після переходу за посиланням у формі пропонують вводити особисті дані та інформацію про банківську картку.

Перевірка підтвердила, що IP-адреса розташована у Росії, і схоже, що повідомлення розсилає група зловмисників з РФ.

Розсилка навряд чи зможе ввести в оману людей, які не чекають посилку від конкретної компанії, але загрозу вирішили розповісти у теленовинах.

Як повідомлялося, цього тижня російські хакери атакували сервери мерії Праги.

У Фінляндії урядові служби повідомили, що фінські компанії дедалі частіше стають об'єктами російських кібератак.