У Фінляндії фіксують все більше російських кібератак

Компанії у Фінляндії все частіше стають об'єктами російських кібератак.

Як пише "Європейська правда", про це заявили на спільній пресконференції Агентство транспорту і зв'язку Фінляндії (Traficom) та Служба безпеки і розвідки Фінляндії (Supo), повідомляє Yle.

Керівник Supo Антті Пелттарі зазначив, що Росія все частіше намагається збирати розвіддані у кіберсфері. За даними відомства російське кібершпигунство, спрямоване проти Фінляндії, перевищило попередні рівні.

У службі повідомляють, що Росія намагається використовувати кібершпигунство, щоб компенсувати зменшення кількості співробітників розвідки.

"Щодня Фінляндія стає мішенню цілого ряду кіберзагроз – від DDoS атак до витоку даних і спроб поширення шкідливого програмного забезпечення", – сказала генеральна директорка Traficom Кірсі Карламаа.

Зокрема, жертвами кібератак стали фінське інформаційне агентство STT, а також державні установи, в тому числі ті, що пов'язані з критичною інфраструктурою.

Крім того, у Фінляндії спостерігається зростання хактивізму – груп, які використовують компʼютерні системи для просування певних ідей.

Також зросла з використанням програм-шантажистів (Ransomware), які вимагають щось у користувачів.

Але, попри збільшення кількості кібератак, малоймовірно, що вони зможуть паралізувати життєдіяльність країни.

Нагадаємо, 14 квітня німецький збройовий концерн Rheinmetall зазнав кібератаки.

Крім того, британський уряд попереджував, що хакери, які підтримують Росію, прагнуть порушити чи знищити критично важливу інфраструктуру Великої Британії.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну держави ЄС усе частіше стають об'єктами кібератак російських хакерів.

У зв`язку з цим Європейська комісія оголосила про план протидії зростаючим загрозам для кібербезпеки вартістю 1,1 мільярда євро, підкресливши все більше занепокоєння з приводу серії гучних хакерських атак.