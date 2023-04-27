Російські хакери атакували сервери мерії Праги

Сервери муніципалітету Праги у четвер були атаковані російським хакерським угрупуванням через підтримку України.

Про це на засіданні міської ради заявив директор одного з департаментів муніципалітету Їржі Каролі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Через ранкову атаку не працював сайт чеської столиці та онлайн-трансляція сьогоднішнього засідання міської ради. Близько 16:00 всі системи відновили роботу.

За інформацією муніципалітету, це була так звана DDoS-атака, тобто перевантаження цільових серверів великою кількістю запитів. За словами Каролі, IP-адреса, з якої здійснювалася атака, знаходиться в Росії. "Наразі ми з'ясовуємо, яка хакерська група стоїть за атакою, і аналізуємо техніку атаки", – сказав він.

Кількість атак російських хакерів у Чехії зросла після нападу Росії на Україну в лютому минулого року. У зв'язку з президентськими виборами хакери атакували, серед іншого, сайти тодішнього кандидата і нинішнього президента Петра Павела, сервер Міністерства закордонних справ.

Нещодавно сайт празького інтегрованого транспорту також зазнав DDoS-атаки.

Нагадаємо, російські хакери атакували сайти держустанов Словаччини після передачі МіГ-29 Україні.