В Румынии заметили масштабные фишинговые рассылки: подозревают российских хакеров

Тысячи жителей Румынии в последние дни получают электронные сообщения от имени реальной компании доставки с линком, по которому у пользователей пытаются выманить банковские данные.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Типичное письмо, которое приходит пользователям, сообщает, что для их посылки якобы указан неверный адрес и просят указать правильные данные, воспользовавшись ссылкой, чтобы избежать возврата.

После перехода по ссылке в форме предлагают вводить личные данные и информацию о банковской карте.

Проверка подтвердила, что IP-адрес расположен в России, и похоже, что сообщение рассылает группа злоумышленников из РФ.

Рассылка вряд ли сможет ввести в заблуждение людей, которые не ждут посылку от конкретной компании, но об угрозе решили рассказать в теленовостях.

Как сообщалось, на этой неделе российские хакеры атаковали серверы мэрии Праги.

В Финляндии правительственные службы сообщили, что финские компании все чаще становятся объектами российских кибератак.