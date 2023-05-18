США привітали продовження "зернової угоди" і дорікнули Росії за її поведінку

Сполучені Штати привітали заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про продовження Чорноморської зернової ініціативи ще на два місяці.

Про це на брифінгу повідомив заступник речника Держдепу США Ведант Пател, повідомляє "Європейська правда".

"Ми вітаємо заяву президента Ердогана про продовження Чорноморської зернової ініціативи. Як ми вже говорили раніше, ми рішуче підтримуємо зусилля ООН і Туреччини щодо угоди, яка утримує світові ціни на продовольство і зерно на низькому рівні", – сказав він.

Водночас Пател нагадав слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, який наголошував, що Заходу не потрібно кожні кілька тижнів нагадувати Росії, "щоб вона виконувала свої обіцянки і припинила використовувати голод як зброю у війні проти України".

"Ми не повинні нагадувати Росії про те, щоби вона припинила перешкоджати перевіркам, аби дозволити зерну надходити до вразливого населення, яке відчуває потребу в ньому", – додав представник Держдепу.

Він додав, що світ потребує "зернової угоди", а також припинення розв'язаної Росією війни проти України, що дозволило б фермерам повернутися на свої поля, повернуло б торгівлю сільськогосподарською продукцією в нормальне русло, а також швидко і суттєво покращило б глобальну продовольчу безпеку.

Нагадаємо, напередодні Ердоган оголосив про продовження Чорноморської зернової ініціативи ще на два місяці.

В липні 2022 року ООН і Туреччина уклали угоду про експорт українського зерна через Чорне море, щоб допомогти подолати глобальну продовольчу кризу, яку спричинила війна Росії проти України.

Представники Росії, України, Туреччини та ООН входять до складу Спільного координаційного центру (СКЦ) в Стамбулі, який займається реалізацією угоди.

В останній момент перед завершенням чергового терміну дії "зернової угоди" 18 березня її все ж продовжили. Проте Москва невдовзі заявила, що погодила продовження лише на 60 днів – половину стандартного терміну 120 днів, та пригрозила розірванням домовленості, якщо не будуть виконані її вимоги.

Ще у квітні глава МЗС Росії Сергєй Лавров вкотре заявив, що ситуація довкола Чорноморської зернової ініціативи зайшла у глухий кут, та звинуватив у цьому Захід.