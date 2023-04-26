Лавров скаржиться на "глухий кут" із зерновою ініціативою

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявляє, що ситуація довкола Чорноморської зернової ініціативи зайшла у глухий кут, та звинувачує у цьому Захід.

Як повідомляють російські ЗМІ, про це він сказав на брифінгу після візиту до Нью-Йорка для участі у подіях ООН.

Лавров зазначив, що ситуація довкола зернової ініціативи "не розв’язується і заведена у глухий кут нашими західними колегами".

Він також висловив сподівання, що лист генсека ООН Антоніу Гутерріша на ім’я президента РФ не стане публічним, тому що це "особиста переписка", а якщо це станеться – то Росія розцінюватиме це як "чергову спробу тиску на ситуацію, яка не вирішується".

Як повідомляла "ЄП", на засіданні Радбезу ООН Лавров посперечався з генсеком, звинуватив США і виправдовував війну.

За інформацією ЗМІ, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок проігнорувала засідання, щоб "не слухати брехню" Лаврова.

Нагадаємо, в останній момент перед завершенням чергового терміну дії "зернової угоди" 18 березня її все ж продовжили. Проте Москва невдовзі заявила, що погодила продовження лише на 60 днів – половину стандартного терміну 120 днів, та пригрозила розірванням домовленості, якщо не будуть виконані її вимоги.