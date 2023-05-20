Майбутня посол Естонії в Україні почала вчити українську мову

Естонська дипломатка Аннелі Кольк, яка восени 2023 року очолить посольство в Києві, розповіла, що почала вчити українську мову.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю Postimees.

Кольк розповіла, що її очікування від майбутньої роботи пов’язані "з перемогою і відновленням України", відзначивши потужну підтримку Києва з боку держави й народу.

"Я знаю, що в нас у посольстві в Києві чудова команда, на співпрацю з якою я вже дуже чекаю. Міністерство закордонних справ також передбачило спеціальні курси, які я скоро почну проходити. Поступово вивчаю українську мову", – зазначила дипломатка.

Аннелі Кольк, яка з 1999 року працює в дипломатичній системи Естонії, нині очолює посольство в Туреччині. У травні президент Естонії Алар Каліс обрав її новим послом в Україні.

Нинішній очільник посольства Естонії в Києві Каймо Кууск, як очікується, завершить каденцію протягом літа й стане послом у Литві.

Раніше своїм досвідом вивчання української мови поділилась посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.