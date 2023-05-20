Будущая посол Эстонии в Украине начала учить украинский язык

Эстонский дипломат Аннели Кольк, которая осенью 2023 года возглавит посольство в Киеве, рассказала, что начала учить украинский язык.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Postimees.

Кольк рассказала, что ее ожидания от будущей работы связаны "с победой и восстановлением Украины", отметив мощную поддержку Киева со стороны государства и народа.

"Я знаю, что у нас в посольстве в Киеве замечательная команда, сотрудничества с которой я уже очень жду. Министерство иностранных дел также предусмотрело специальные курсы, которые я скоро начну проходить. Постепенно изучаю украинский язык", – отметила дипломат.

Аннели Кольк, которая с 1999 года работает в дипломатической системе Эстонии, сейчас возглавляет посольство в Турции. В мае президент Эстонии Алар Калис избрал ее новым послом в Украине.

Нынешний глава посольства Эстонии в Киеве Каймо Кууск, как ожидается, завершит каденцию в течение лета и станет послом в Литве.

Ранее своим опытом изучения украинского языка поделилась посол Великобритании Мелинда Симмонс.