Президентка Грузії: Мені пообіцяли, що весілля родичів Лаврова не відбудеться

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі під час екстреного звернення в суботу фактично підтвердила, що родичі міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова справді приїхали в Грузію, але святкувати весілля тут не будуть.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на SOVA.news.

Зурабішвілі заявила, що змогла зв’язатись із міністром внутрішніх справ Грузії Вахтангом Гомелаурі й отримати запевнення, що росіяни виїхали з країни та не будуть святкувати.

"Хоча мені було доволі складно зв'язатися, але я все ж отримала запевнення від міністра внутрішніх справ, що сім'я, люди, які сьогодні збиралися справити другу половину весілля, виїхали. Таким чином, весілля сьогодні не відбудеться", – оголосила вона.

"Це перемога суспільства, як свого часу від'їзд Гаврилова з країни", – додала президентка Грузії, маючи на увазі події 2019 року, коли поява в парламенті російського депутата-комуніста Сергєя Гаврилова спровокувала протести й заворушення.

Нагадаємо, як повідомив опозиційний телеканал Mtavari, донька міністра закордонних справ Росії Єкатеріна Вінокурова (Лаврова) приїхала в Грузію для участі у весіллі брата свого чоловіка, російського підприємця Александра Вінокурова.

У готелі Kvareli Lake Resort присутність Лаврової чи родичів голови МЗС Росії спростували.

Під будівлею між протестувальниками, які вимагали росіян виїхати з Грузії, та поліцією стались сутички. Міністерство внутрішніх справ Грузії офіційно підтвердило затримання 16 людей, зокрема опозиційних політиків.

Зазначимо, що члени сім'ї глави МЗС РФ Сергєя Лаврова, як і він сам, занесені до санкційних списків Заходу. Це означає, що їм забороняється в’їзд до цих країн.