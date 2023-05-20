Президент Грузии: Мне пообещали, что свадьба родственников Лаврова не состоится

Грузинский президент Саломе Зурабишвили во время экстренного обращения в субботу фактически подтвердила, что родственники министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова действительно приехали в Грузию, но праздновать свадьбу здесь не будут.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на SOVA.news.

Зурабишвили заявила, что смогла связаться с министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури и получить заверения, что россияне выехали из страны и не будут праздновать.

"Хотя мне было довольно сложно связаться, но я все же получила заверение от министра внутренних дел, что семья, люди, которые сегодня собирались справить вторую половину свадьбы, выехали. Таким образом, свадьба сегодня не состоится", – объявила она.

"Это победа общества, как в свое время отъезд Гаврилова из страны", – добавила президент Грузии, имея в виду события 2019 года, когда появление в парламенте российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова спровоцировало протесты и беспорядки.

Напомним, как сообщил оппозиционный телеканал Mtavari, дочь министра иностранных дел России Екатерина Винокурова (Лаврова) приехала в Грузию для участия в свадьбе брата своего мужа, российского предпринимателя Александра Винокурова.

В отеле Kvareli Lake Resort присутствие Лавровой или родственников главы МИД России опровергли.

Под зданием между протестующими, которые требовали россиян выехать из Грузии, и полицией произошли столкновения. Министерство внутренних дел Грузии официально подтвердило задержание 16 человек, в том числе оппозиционных политиков.

Отметим, что члены семьи главы МИД РФ Сергея Лаврова, как и он сам, занесены в санкционные списки Запада. Это означает, что им запрещается въезд в эти страны.