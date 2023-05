Біля готелю в Грузії, де нібито перебуває донька Лаврова, стались сутички, є затримані

Під готелем Kvareli Lake Resort у грузинській Кахетії, де нібито поселилась Єкатеріна Вінокурова – донька міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова, стались сутички між протестувальниками й поліцією.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на грузинську службу "Радіо Свобода".

Протест під готелем почався близько 11-ої ранку (10:00 за Києвом), у ньому беруть участь активісти й опозиційні політики. Вони скандували "Росіянам у Грузії немає місця!" й кидали яйця у мікроавтобуси, що виїхали з готелю.

Присутні вимагали, щоб російські громадяни негайно покинули територію готелю.

Через певний час правоохоронці, що зібрались біля протестувальників, почали їх арештовувати. За даними "Радіо Свобода", станом на зараз затримано близько двадцяти людей, зокрема членів опозиційних партій "Дроа" та "Єдиний національний рух".

BREAKING:



Georgian police have begun attacking the protesters who have gathered at the Kvareli Lake Resort where Russian Foreign Minister Sergei Lavrov’s family is vacationing.



Lavrov was one of the main men behind Russia’s invasion of Georgia in 2008 pic.twitter.com/ZvIzPEntRQ