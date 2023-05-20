Біля готелю в Грузії, де нібито перебуває донька Лаврова, стались сутички, є затримані

Під готелем Kvareli Lake Resort у грузинській Кахетії, де нібито поселилась Єкатеріна Вінокурова – донька міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова, стались сутички між протестувальниками й поліцією.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на грузинську службу "Радіо Свобода".

Протест під готелем почався близько 11-ої ранку (10:00 за Києвом), у ньому беруть участь активісти й опозиційні політики. Вони скандували "Росіянам у Грузії немає місця!" й кидали яйця у мікроавтобуси, що виїхали з готелю.

Присутні вимагали, щоб російські громадяни негайно покинули територію готелю.

Фото: Interpressnews

Через певний час правоохоронці, що зібрались біля протестувальників, почали їх арештовувати. За даними "Радіо Свобода", станом на зараз затримано близько двадцяти людей, зокрема членів опозиційних партій "Дроа" та "Єдиний національний рух".

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Georgian police have begun attacking the protesters who have gathered at the Kvareli Lake Resort where Russian Foreign Minister Sergei Lavrov’s family is vacationing.



Lavrov was one of the main men behind Russia’s invasion of Georgia in 2008 pic.twitter.com/ZvIzPEntRQ — Visegrád 24 (@visegrad24) May 20, 2023

Доповнено 14:51. Міністерство внутрішніх справ Грузії підтверило затримання 16 людей на акції протесту під готелем у Кахетії, пише Interpressnews. Їх затримали в адміністративному порядку, уточнює відомство.

Затриманих, за даними ЗМІ, забрали до найближчих поліцейських відділків на допит.

Нагадаємо, як повідомив опозиційний телеканал Mtavari, донька міністра закордонних справ Росії Єкатеріна Вінокурова (Лаврова) приїхала в Грузію для участі у весіллі брата свого чоловіка, російського підприємця Александра Вінокурова.

У готелі Kvareli Lake Resort присутність Лаврової чи родичів голови МЗС Росії спростували.

Зазначимо, що члени сім'ї глави МЗС РФ Сергєя Лаврова, як і він сам, занесені до санкційних списків Заходу. Це означає, що їм забороняється в’їзд до цих країн.