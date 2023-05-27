Прем'єр Грузії заперечує, що уряд вів переговори з РФ про відновлення авіасполучення

Прем’єр-міністр Грузії заперечує, що влада країни вела переговори з Росією про відновлення прямого авіасполучення.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав, коментуючи заяву президента РФ Владіміра Путіна про те, що грузинське керівництво неодноразово ставило питання про скасування віз і про відновлення авіасполучення, повідомляє Новини Грузія.

"У нас не було жодних переговорів, офіційний уряд і наш уряд не вели жодних переговорів. Про це просили представники нашої дуже великої діаспори, про це просив грузинський бізнес, я знаю, що про це просили й інші групи", – сказав Гарібашвілі.

За його словами, "якщо хто і просив про відновлення авіасполучення, про відновлення торгівлі, то це Саакашвілі та його уряд".

Путін раніше також заявляв, що відкриття авіасполучення з Грузією було його особистою пропозицією і рішенням. За його словами, "Росія робить кроки назустріч Грузії і робитиме їх далі".

Заборона на польоти російських авіакомпаній до Грузії діяла з 2019 року. Її зняли 15 травня 2023 року. Того самого дня в Росії скасували візовий режим для громадян Грузії.

Ці події викликали протести опозиції в Тбілісі, а президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот Georgian Airways через відновлення польотів до Москви.

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