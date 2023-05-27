Премьер Грузии отрицает, что правительство вело переговоры с РФ о возобновлении авиасообщения

Премьер-министр Грузии отрицает, что власти страны вели переговоры с Россией о возобновлении прямого авиасообщения.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что грузинское руководство неоднократно ставило вопрос об отмене виз и о возобновлении авиасообщения, сообщает Новости Грузия.

"У нас не было никаких переговоров, официальное правительство и наше правительство не вели никаких переговоров. Об этом просили представители нашей очень большой диаспоры, об этом просил грузинский бизнес, я знаю, что об этом просили и другие группы", – сказал Гарибашвили.

По его словам, "если кто и просил о возобновлении авиасообщения, о возобновлении торговли, то это Саакашвили и его правительство".

Путин ранее также заявлял, что открытие авиасообщения с Грузией было его личным предложением и решением. По его словам, "Россия делает шаги навстречу Грузии и будет делать их дальше".

Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию действовал с 2019 года. Он был снят 15 мая 2023 года. В тот же день в России отменили визовый режим для граждан Грузии.

Эти события вызвали протесты оппозиции в Тбилиси, а президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways из-за возобновления полетов в Москву.

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