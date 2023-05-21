Georgian Airways, яка літає в Росію, заборонила президентці Грузії літати її літаками

Авіакомпанія Georgian Airways оголосила президентку Грузії Саломе Зурабішвілі, яка напередодні закликала до бойкоту перевізника через польоти в РФ, персоною нон грата на своїх літаках.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал "Новости-Грузия".

Голова ради директорів авіакомпанії Тамаз Гаіашвілі заявив, що це відповідь на її вчорашню заяву – Зурабішвілі закликала до бойкоту авіакомпанії після початку прямих рейсів до Москви.

"Ми не пустимо її на борт", – каже Гаіашвілі, вимагаючи від президента вибачитися, причому не тільки перед авіакомпанією, а перед усім народом Грузії.

На його думку, Georgian Airways сьогодні належать заслуги і подвиги грузинських льотчиків, які 30 років тому вивозили людей із палаючого Сухумі.

Всіляко критикуючи президента, Гаіашвілі робить акцент на її французьке минуле, вказуючи, що вона "гуляла Парижем" і несподівано перейшов на предків президента: "Нехай ця пані розповість про своїх предків, які разом із скарбницею Грузії розграбували церкви-монастирі та національні музеї і втекли, залишивши грузинський народ голодним".

В суботу Саломе Зурабішвілі оголосила, що буде бойкотувати авіакомпанію Georgian Airways, яка із суботи почала здійснювати прямі рейси до Москви.

Вона закликала інших грузинів долучитись до бойкоту авіакомпанії.

Як повідомлялось, рейс Georgian Airways із Тбілісі до Москви – перший прямий авіарейс із Тбілісі, запущений після чотирьох років – приземлився в суботу в російському аеропорту "Внуково".

Авіакомпанія раніше виступила з емоційною заявою, закликавши прибрати від неї "брудні руки", назвавши противників зближення з Росією і прямого авіасполучення "комічними нікчемами", а себе – патріотами Грузії.