У РФ приземлився перший за чотири роки прямий авіарейс із Грузії

У російському аеропорту "Внуково" в суботу приземлився перший прямий авіарейс із Тбілісі, запущений після чотирьох років.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", розповіли російські пропагандистські ЗМІ.

Рейс до Москви обслуговує грузинська авіакомпанія Georgian Airways. За словами пропагандистів, рейс був заповнений на 80%. На відміну від дня напередодні, коли в Тбілісі з Москви прилетів рейс компанії "Азимут", ажіотажу в тбіліському аеропорту не було.

Водночас вночі офіс Georgian Airways у Тбілісі закидали яйцями, а на вечір суботи біля парламенту заявлена акція протесту через пряме авіасполучення з Росією, зазначає портал "Новости-Грузия".

Авіакомпанія раніше виступила з емоційною заявою, закликавши прибрати від неї "брудні руки", назвавши противників зближення з Росією і прямого авіасполучення "комічними нікчемами", а себе – патріотами Грузії.

Нагадаємо, 10 травня президент РФ Владімір Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії.

За останні дні Грузія дозволила трьом авіакомпаніям виконувати прямі авіарейси до РФ, зокрема й тим, що обслуговували польоти до анексованого Криму.

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