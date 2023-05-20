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У РФ приземлився перший за чотири роки прямий авіарейс із Грузії

Субота, 20 травня 2023, 11:35

У російському аеропорту "Внуково" в суботу приземлився перший прямий авіарейс із Тбілісі, запущений після чотирьох років.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", розповіли російські пропагандистські ЗМІ.

Біля парламенту Грузії протестують через відновлення прямого авіасполучення з РФ

Рейс до Москви обслуговує грузинська авіакомпанія Georgian Airways. За словами пропагандистів, рейс був заповнений на 80%. На відміну від дня напередодні, коли в Тбілісі з Москви прилетів рейс компанії "Азимут", ажіотажу в тбіліському аеропорту не було.

Водночас вночі офіс Georgian Airways у Тбілісі закидали яйцями, а на вечір суботи біля парламенту заявлена акція протесту через пряме авіасполучення з Росією, зазначає портал "Новости-Грузия".

 
Фото: Publika

Авіакомпанія раніше виступила з емоційною заявою, закликавши прибрати від неї "брудні руки", назвавши противників зближення з Росією і прямого авіасполучення "комічними нікчемами", а себе – патріотами Грузії.

Нагадаємо, 10 травня президент РФ Владімір Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії.

За останні дні Грузія дозволила трьом авіакомпаніям виконувати прямі авіарейси до РФ, зокрема й тим, що обслуговували польоти до анексованого Криму.

Читайте також колонку на сайті "ЄП" про те, як Тбілісі знищує стратегічне партнерство з Києвом, відновлюючи авіарейси з РФ.

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