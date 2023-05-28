Британія розпочне рекламну кампанію, щоб віднадити від себе албанців

Міністерство внутрішніх справ Британії розпочинає рекламну кампанію, спрямовану на громадян Албанії, щоб утримати їх від міграції до країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Реклама, яка буде розміщена албанською мовою у Facebook та Instagram, попереджатиме, що люди "зіткнуться із загрозою затримання та депортації".

Кампанія, яка розпочнеться наступного тижня, "прояснить небезпеку", з якою стикаються мігранти на невеликих човнах, заявив уряд.

За даними Міністерства внутрішніх справ Британії, Албанія є "безпечною і процвітаючою країною", і багато громадян "подорожують через кілька країн, щоб дістатися до Великої Британії", перш ніж подати "фальшиві заяви про притулок після прибуття".

Ця кампанія є продовженням аналогічної кампанії в соціальних мережах, яку уряд розпочав у серпні минулого року.

Міністр з питань імміграції Роберт Дженрік заявив, що кампанія "працюватиме на випередження, перш ніж люди вирушатимуть у небезпечні та непотрібні подорожі".

Протягом року до березня 2023 року громадяни Албанії лідирували серед іноземців, які просили про притулок у Великій Британії. Вони подали 13 714 заявок на притулок.

Міграція албанців до Британії є однією з непростих сторінок у двосторонніх відносинах і раніше змусила прем’єра Албанії Еді Раму звинуватити Лондон у використанні міграційної проблеми для виправдання власних невдач.