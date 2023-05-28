Британия начнет рекламную кампанию, чтобы отвадить от себя албанцев 

Министерство внутренних дел Великобритании начинает рекламную кампанию, направленную на граждан Албании, чтобы удержать их от миграции в страну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Реклама, которая будет размещена на албанском языке в Facebook и Instagram, будет предупреждать, что люди "столкнутся с угрозой задержания и депортации".

Кампания, которая начнется на следующей неделе, "прояснит опасность", с которой сталкиваются мигранты на небольших лодках, заявило правительство.

По данным Министерства внутренних дел Британии, Албания является "безопасной и процветающей страной", и многие граждане "путешествуют через несколько стран, чтобы добраться до Великобритании", прежде чем подать "фальшивые заявления об убежище по прибытии".

Эта кампания является продолжением аналогичной кампании в социальных сетях, которую правительство начало в августе прошлого года.

Министр по вопросам иммиграции Роберт Дженрик заявил, что кампания "будет работать на опережение, прежде чем люди будут отправляться в опасные и ненужные путешествия".

В течение года до марта 2023 года граждане Албании лидировали среди иностранцев, которые просили об убежище в Великобритании. Они подали 13 714 заявок на убежище.

Миграция албанцев в Британию является одной из непростых страниц в двусторонних отношениях и ранее заставила премьера Албании Эди Раму обвинить Лондон в использовании миграционной проблемы для оправдания собственных неудач.