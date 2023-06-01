Італійські миротворці залишаться в Косово після жорстких сутичок з сербами

Після нападу сербських демонстрантів на італійських миротворців у Косові міністр закордонних справ Антоніо Таяні оголосив, що як італійські, так і натівські війська залишаться в Косові для сприяння досягненню мирної угоди.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Близько 14 італійських військових були поранені під час зіткнень між військами НАТО і сербськими демонстрантами під час протесту перед будівлею муніципалітету Звечан на півночі Косова. Серби протестували проти приходу до влади нового мера, етнічного албанця.

Стан здоров'я поранених солдатів покращується. Двоє з них повернуться до Італії найближчими днями, а інші перебувають у шпиталі італійського контингенту в Приштині.

"НАТО і наші військові залишаться, щоб гарантувати стабільність і не допустити погіршення ситуації", – заявив віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

Він додав, що з італійського боку існує "політична стратегія", спрямована на досягнення угоди між сторонами, і що це питання буде на порядку денному зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, яка проходить в Осло.

Міністр запевнив, що Італія рішуче налаштована на відновлення миру і стабільності в Косові, і повідомив, що посол Італії в Белграді взяв участь у зустрічі з президентом Сербії Александаром Вучичем

"На цей момент ніякої відповідальності з боку Сербії немає. Я попросив косовського прем'єр-міністра призупинити призначення мерів, які представляють албанськомовне населення в цій частині Косова, саме для того, щоб уникнути напруженості", – пояснив Таяні.

"Нам потрібна велика розсудливість і велика поміркованість. Це дві країни-кандидатки на вступ до ЄС. Ми повинні забезпечити, щоб цей шлях був позитивним", – додав він, підкресливши, що напруженість ризикує зірвати вступ Косова в ЄС.

Як відомо, США та ЄС різко розкритикували Косово через рішення призначити етнічних албанців мерами у муніципалітетах, де більшість населення становлять серби, незважаючи на те, що явка виборців на нещодавніх місцевих виборах становила менше 4%.

Під час сутичок серби закидали миротворчі сили НАТО, які забезпечували порядок на тлі заворушень, запалювальними пристроями, камінням і пляшками.

Після цього Альянс вирішив направити ще 700 військових до Косова.

У відповідь на поглиблення кризи Вашингтон пішов навіть на скасування участі Косова у військових навчаннях під проводом США і заявив, що зараз "не має особливого ентузіазму" допомагати Приштині рухатись до членства в ЄС і НАТО.