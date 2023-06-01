Итальянские миротворцы останутся в Косово после жестких столкновений с сербами

После нападения сербских демонстрантов на итальянских миротворцев в Косово министр иностранных дел Антонио Таяни объявил, что как итальянские, так и натовские войска останутся в Косово для содействия достижению мирного соглашения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Около 14 итальянских военных были ранены во время столкновений между войсками НАТО и сербскими демонстрантами во время протеста перед зданием муниципалитета Звечан на севере Косово. Сербы протестовали против прихода к власти нового мэра, этнического албанца.

Состояние здоровья раненых солдат улучшается. Двое из них вернутся в Италию в ближайшие дни, а остальные находятся в госпитале итальянского контингента в Приштине.

"НАТО и наши военные останутся, чтобы гарантировать стабильность и не допустить ухудшения ситуации", – заявил вице-премьер-министр и министр иностранных дел Антонио Таяни.

Он добавил, что с итальянской стороны существует "политическая стратегия", направленная на достижение соглашения между сторонами, и что этот вопрос будет на повестке дня встречи министров иностранных дел НАТО, которая проходит в Осло.

Министр заверил, что Италия решительно настроена на восстановление мира и стабильности в Косово, и сообщил, что посол Италии в Белграде принял участие во встрече с президентом Сербии Александаром Вучичем

"На данный момент никакой ответственности со стороны Сербии нет. Я попросил косовского премьер-министра приостановить назначение мэров, которые представляют албанскоязычное население в этой части Косово, именно для того, чтобы избежать напряженности", – пояснил Таяни.

"Нам нужна большая рассудительность и большая умеренность. Это две страны-кандидатки на вступление в ЕС. Мы должны обеспечить, чтобы этот путь был положительным", – добавил он, подчеркнув, что напряженность рискует сорвать вступление Косово в ЕС.

Как известно, США и ЕС резко раскритиковали Косово из-за решения назначить этнических албанцев мэрами в муниципалитетах, где большинство населения составляют сербы, несмотря на то, что явка избирателей на недавних местных выборах составила менее 4%.

Во время столкновений сербы забросали миротворческие силы НАТО, которые обеспечивали порядок на фоне беспорядков, зажигательными устройствами, камнями и бутылками.

После этого Альянс решил направить еще 700 военных в Косово.

В ответ на углубление кризиса Вашингтон пошел даже на отмену участия Косово в военных учениях под руководством США и заявил, что сейчас "не имеет особого энтузиазма" помогать Приштине двигаться к членству в ЕС и НАТО.