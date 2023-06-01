Президентка Косова допустила повторні вибори мерів на півночі, де спалахнули заворушення

Президентка частково визнаного Косова Вйоса Османі в четвер заявила, що країна готова розглянути можливість повторних виборів у чотирьох північних муніципалітетах, результати яких викликали масові заворушення за участі миротворців ООН.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Koha Ditore, Османі заявила під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Емманюелем Макроном на полях саміту Європейської політичної спільноти в Молдові.

Косовська президентка підтвердила, що обговорювала з лідерами ФРН і Франції останні події в північних муніципалітетах, і вони закликали до проведення нових виборів. "Я сказала їм, що ми готові розглянути таку можливість", – вказала вона.

Османі розповіла Шольцу й Макрону, що юридичні процедури Косова дозволяють проведення таких виборів.

"Це не відбувається одразу ж, але існують юридичні процедури, які дозволяють громадянам вирішувати, чи хочуть вони провести вибори", – пояснила президентка.

Як відомо, США та ЄС різко розкритикували Косово через рішення призначити етнічних албанців мерами у муніципалітетах, де більшість населення становлять серби, незважаючи на те, що явка виборців на місцевих виборах там становила менше 4%.

Під час сутичок серби закидали миротворчі сили НАТО, які забезпечували порядок на тлі заворушень, запалювальними пристроями, камінням і пляшками.

Після цього Альянс вирішив направити ще 700 військових до Косова.

У відповідь на поглиблення кризи Вашингтон пішов навіть на скасування участі Косова у військових навчаннях під проводом США і заявив, що зараз "не має особливого ентузіазму" допомагати Приштині рухатись до членства в ЄС і НАТО.