Президент Косово допустила повторные выборы мэров на севере, где вспыхнули беспорядки

Президент частично признанного Косово Вйоса Османи в четверг заявила, что страна готова рассмотреть возможность повторных выборов в четырех северных муниципалитетах, результаты которых вызвали массовые беспорядки с участием миротворцев ООН.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Koha Ditore, Османи заявила во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове.

Косовский президент подтвердила, что обсуждала с лидерами ФРГ и Франции последние события в северных муниципалитетах, и они призвали к проведению новых выборов. "Я сказала им, что мы готовы рассмотреть такую возможность", – указала она.

Османи рассказала Шольцу и Макрону, что юридические процедуры Косово позволяют проведение таких выборов.

"Это не происходит сразу же, но существуют юридические процедуры, которые позволяют гражданам решать, хотят ли они провести выборы", – пояснила президент.

Как известно, США и ЕС резко раскритиковали Косово из-за решения назначить этнических албанцев мэрами в муниципалитетах, где большинство населения составляют сербы, несмотря на то, что явка избирателей на местных выборах там составляла менее 4%.

Во время столкновений сербы забросали миротворческие силы НАТО, которые обеспечивали порядок на фоне беспорядков, зажигательными устройствами, камнями и бутылками.

После этого Альянс решил направить еще 700 военных в Косово.

В ответ на углубление кризиса Вашингтон пошел даже на отмену участия Косова в военных учениях под руководством США и заявил, что сейчас у него "нет особого энтузиазма" помогать Приштине двигаться к членству в ЕС и НАТО.

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